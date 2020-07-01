Ученые рассказали, какие маски лучше всего защищают от COVID-19

Самыми эффективными в борьбе с распространением коронавируса являются конусообразные или самодельные многослойные тканевые маски.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

К такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды. Как пишет Daily Mail, они изучали различные материалы и форму индивидуальных средств защиты, чтобы найти лучший вариант для замедления распространения капель, несущих возбудителя опасной болезни.

Эксперимент показал, что неплотные маски и банданы, повязанные на лицо, показывают худшие результаты в замедлении биологических жидкостей при чихании или кашле человека.

Ученые утверждают, что дальше всего капли с коронавирусом распространяются от людей, которые не носят маски, минимально их распространение сдерживает бандана, а лучше всего – сложенный в несколько слоев хлопковый носовой платок.

Это объясняется тем, что подобные маски могут значительно сократить скорость и диапазон дыхательных струй, хотя и с некоторой утечкой через материал и небольшие зазоры по краям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский медик призвал всех носить медицинские маски и рассказал, почему они являются одним из лучших средств защиты от COVID-19. В его клинике за все время эпидемии ни один медик не заразился инфекцией от пациента – одной из самых важных мер защиты стали именно маски.