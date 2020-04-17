Как в Швеции и Польше: ученые рассчитали развитие эпидемии в Украине

Динамика начального этапа пандемии коронавируса COVID-19 в Украине схожа с динамикой Польши и Швеции.

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Такой вывод сделала Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией SARS-CoV-2 в Украине. Ученые опубликовали отчет, в котором с помощью математической модели спрогнозировали развитие эпидемии в стране (чтобы посмотреть документ, поскролльте новость вниз).

COVID-19 в Украине Иллюстрация

В отчете подчеркивается, что он создавался спустя две недели после фиксации 100-го инфицированного в стране, что произошло 25 марта. "Это короткий период для надежных выводов", – подчеркнули исследователи.

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"В странах, которые ввели жесткие карантинные ограничения, пик заболеваемости (согласно статистике) состоялся примерно через 14-19 дней. Около половины этого периода – это опоздание статистической информации от реальной динамики (время на проявление симптомов, самолечение, обращение к врачу, ожидание результатов тестов). И около одной недели – это отсроченный эффект карантина, который состоит из инерционности введение мер и сроков протекания болезни", – заявили в Рабочей группе.

Рост количества выявленных заболеваний за день, как прогнозируется в документе, будет продолжать увеличиваться в течение 13-20 апреля:

Число новых выявленных случаев инфицирования 20 апреля – медианное значение 450 случаев за день при диапазоне значений от 330 до 620 случаев.

Количество летальных случаев за день 20 апреля медианное значение 13 при

диапазоне от 12 до 17 смертей в день.

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Предлагаем ознакомиться с текстом отчета:

Как писал OBOZREVATEL, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина в ситуации с пандемией пока что идет по сценарию Польши.

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