Ученые раскрыли новые подробности о появлении современного человечества

Марина Погорилко Общество 04:46, 1.11.2020

Женщина, жившая 34 тысячи лет назад, 25 процентов своей ДНК унаследовала от людей, которые поселились в западной части Евразии, а также несла в себе гены денисовцев, вымершего вида человека.

К таким выводам пришли ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, проанализировав ее геном. Результаты научной работы специалисты опубликовали в журнале Science.

Останки древнего человека женского пола были найдены в долине Салхит в Восточной Монголии. Исследователи проанализировали его ДНК, выделенную из черепного свода, и сравнили с геномом другого древнего человека из Восточной Азии, жившего 40 тысяч лет назад.

Как оказалось, они оба оказались связаны в большей степени с азиатской популяцией, а не с европейской. Однако четверть генома женщины произошла от европейцев, которые смешивались с древними сибиряками, что доказывает факт миграции людей, населяющих Евразию, уже 35 тысяч лет назад.

Оба генома содержат ДНК неандертальцев и денисовцев – доказательство того, что люди современного типа смешивались с другими видами рода Homo 40 тысяч лет назад. Однако это смешивание происходило несколько раз независимо друг от друга. Расположение денисовской ДНК в геноме древних азиатов совпадает с расположением таковой у представителей современного населения Восточной Азии, но не у жителей Океании.

Палеоантропологические данные свидетельствуют о том, что современный человек появился в Африке в период 200-400 тысяч лет назад. При этом основная волна миграции произошла 60 тысяч лет назад, хотя еще до нее Homo sapiens переселялись в Евразию небольшими группами.

Отметим, денисовцы (Homo altaensis) — вымерший вид или подвид древних людей, известный по фрагментарным окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Считаются сестринской группой по отношению к неандертальцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее антропологи из США нашли пять костяных предметов, которые на более чем 800 тысяч лет старше вида Homo sapiens.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Постпред РФ при ООН ответил, "почему много оппонентов Путина застрелены или отравлены"

19-летний сын Королевской выиграл выборы в Краматорске

Венецианская комиссия раскритиковала законопроект Зеленского о КС

В Украине резко подорожает хлеб и мука до конца года: озвучена цифра

Виновника смертельного ДТП на Майдане отправили под домашний арест. Фото