Появились новые данные об иммунитете к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев после заражения, и это дает надежду на долгосрочную защиту человечества с помощью вакцинации.

Об этом заявили ученые Университета Монаша (Австралия), проанализировав результаты нового исследования, пишет 9News. Во время него было протестировано 25 пациентов с COVID-19 и взяты образцы крови после заражения с четвертого по 242 день.

Сотрудники отдела иммунологии и патологии университета и представители Альянса исследований Альфреда обнаружили В-клетку памяти, которая "запоминает" вирус и запускает выработку защитных антител при повторном его обнаружении.

По информации ученых, количество антител в организме участников исследования начало снижаться через 20 дней после заражения, но вирус-специфические В-клетки памяти присутствовали в течение еще 8 месяцев после заражения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что антитела, которые выработались после заражения коронавирусной инфекцией, могут защищать от повторного заболевания на протяжении шести месяцев. Об этом говорится в исследовании NHS Оксфордского университета, в котором приняли участие 12 180 медицинских работников, переболевших COVID-19.