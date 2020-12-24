Ученые проанализировали эффективность масок для профилактики COVID-19

Ученые Американского института физики выяснили, что одно лишь ношение медицинских масок является недостаточной мерой для профилактики заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в статье на Physics of Fluids. Чтобы снизить риск до минимума, необходимо также соблюдать социальную дистанцию около двух метров, говорится в ней.

Исследователи проанализировали, какую роль играют различные материалы, из которых изготовлены маски, в предотвращении распространения коронавируса при чихании или кашле. Выяснилось, что некоторые материалы позволяли каплям распространяться на расстояние более полутора метров.

Для исследования ученые построили машину с генератором сжатого воздуха для имитации человеческого кашля и чихания. В качестве испытуемых образцов использовались тканевая маска, двухслойная тканевая маска, влажная двухслойная тканевая маска, хирургическая маска и респиратор №95.

Респиратор улавливал 100% капель, обычная маска пропускала около 3,6%. Если учесть, что при однократном чихании в воздух может попасть примерно 200 млн вирусных частиц, даже такое количество несет серьезную угрозу заражения для стоящего в непосредственной близости человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что сотрудники Массачусетского технологического института создали маску, способную убить коронавирус, когда человек делает вдох. Пользоваться ею можно много раз и без стерилизации.

Такая маска может понадобиться тем, кто находится в местах с высоким риском заражения, например, в больнице. Пока есть лишь прототип устройства, но создатели уже подали заявку на патент.