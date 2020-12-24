Ученые проанализировали эффективность масок для профилактики COVID-19

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
1,2 т.
Медицинская маска

Ученые Американского института физики выяснили, что одно лишь ношение медицинских масок является недостаточной мерой для профилактики заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в статье на Physics of Fluids. Чтобы снизить риск до минимума, необходимо также соблюдать социальную дистанцию около двух метров, говорится в ней.

Исследователи проанализировали, какую роль играют различные материалы, из которых изготовлены маски, в предотвращении распространения коронавируса при чихании или кашле. Выяснилось, что некоторые материалы позволяли каплям распространяться на расстояние более полутора метров.

Для исследования ученые построили машину с генератором сжатого воздуха для имитации человеческого кашля и чихания. В качестве испытуемых образцов использовались тканевая маска, двухслойная тканевая маска, влажная двухслойная тканевая маска, хирургическая маска и респиратор №95.

Респиратор улавливал 100% капель, обычная маска пропускала около 3,6%. Если учесть, что при однократном чихании в воздух может попасть примерно 200 млн вирусных частиц, даже такое количество несет серьезную угрозу заражения для стоящего в непосредственной близости человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что сотрудники Массачусетского технологического института создали маску, способную убить коронавирус, когда человек делает вдох. Пользоваться ею можно много раз и без стерилизации.

Такая маска может понадобиться тем, кто находится в местах с высоким риском заражения, например, в больнице. Пока есть лишь прототип устройства, но создатели уже подали заявку на патент.

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