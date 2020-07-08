Ученые предупредили о появлении нового коронавируса

Новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку, может появиться в ближайшее десятилетие.

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Об этом заявили ученые Национального университета Сингапура, пишет газета The Straits Times. Отмечается, что существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка.

Руководитель программы новых инфекционных заболеваний, профессор Ван Линьфа выразил обеспокоенность, что Sars-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно.

По его словам, "наиболее пессимистичной" выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые обитают во многих местах.

"Как показал опыт, эти животные переносят вирус бессимптомно", – сказал Ван Линьфа.

Кроме того, заместитель руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что сейчас реальное число инфицированных коронавирусом может быть в десять раз выше официальных показателей. Единственным способом узнать реальное количество зараженных, по его словам, является проведение анализов на антитела.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые установили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти зараженных пациентов.