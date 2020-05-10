Ученые допустили массовый рецидив коронавируса: в чем подвох

У 5-15% людей, которые переболели коронавирусом, может случиться рецидив.

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К такому выводу пришли ученые, которые анализировали протекание болезни в Китае, сообщает Bloomberg. По их данным, в КНР более чем у 1% больных наблюдался рецидив заболевания, но вероятность такого явления гораздо выше.

По словам директора кафедры инфекционных заболеваний Первой клиники Пекинского университета Вонга Гичена, никто не знает, почему так происходит, но ученые предполагают неточность тест-систем.

Ученые предполагают массовый рецидив коронавируса

"У большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов. Поэтому нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления", – рассказала Гичена.

Проведя 277 повторных тестов тем, кому удалось побороть болезнь, ученые связали повторные положительные результаты тестов на коронавирус с остатком в организме пациентов неактивных ферментов. При этом ВООЗ опровергла наличие доказательств того, что люди, переболевшие коронавирусной болезнью, не могут заразиться повторно.

Как известно, антитела к коронавирусу – один из главных показателей заражения у человека. Но, как выяснили ученые из Фуданьского университета в Китае, в этом и состоит подвох: не у всех зараженных вырабатываются антитела к вирусу. Также они определили, что уровень антител к коронавирусу увеличивается с возрастом. Так, среди пациентов, преодолевших болезнь, в группе от 60 до 85 лет в крови антител было в три раза больше, чем у пациентов в возрасте от 15 до 39 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайском Ухане впервые за долгое время подтвердили новый случай заражения COVID-19. Пациент находится в тяжелом состоянии.

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