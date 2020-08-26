Ученые предположили, что кофе и чай вредят беременным

Кофе и чай могут вредить беременным.

Исследование исландских ученых показало, что кофеин, который содержиться в чае и кофе, увеличивает риск неблагоприятных исходов беременности.

К ним относятся мертворождение, выкидыш и низкий вес ребенка при рождении, сообщает Sky News со ссылкой на работу профессора Джека Джеймса из Университета Рейкьявика, опубликованную в журнале BMJ Evidence Based Medicine.

В нем также сообщается о повышенном риске острого лейкоза у детей и о детях с избыточным весом или ожирением, рожденных от матерей, потребляющих кофеин во время беременности.

Отмечается, что в исследовании были изучены данные 37 предыдущих обсервационных исследований.

Кофеин естественным образом содержится в продуктах питания и напитках, таких как чай, кофе и шоколад, но также добавляется во многие энергетические напитки, лекарства от простуды и гриппа и некоторые безалкогольные напитки.

Совет Королевского колледжа акушеров и гинекологов рекомендовал ограничить беременным потребление кофеина до 200 миллиграммов в день – что эквивалентно двум чашкам растворимого кофе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые выяснили, как COVID-19 при беременности влияет на развитие ребенка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!