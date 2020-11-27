Ученые пояснили, почему COVID-19 опаснее для людей с диабетом и больным сердцем

Китайские ученые выяснили, почему коронавирус смертельно опасен для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: у них в организме наблюдается повышенный уровень холестерина.

Возбудитель цепляется за молекулы данного вещества, используя их как такси, пишет DailyMail. Через холестерин он связывается с клеточным рецептором, который позволяет легко инфицировать здоровую клетку.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Metabolism, ученые Китайской академии военных медицинских наук рассмотрели рецептор SR-B1, соединяющийся с молекулами холестерина. Он есть в клетках по всему человеческому телу, в том числе, и в легких, на которые нацелен коронавирус.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 не может использовать этот рецептор напрямую, однако способен внедряться в процесс соединения холестерина с SR-B1 для инфильтрации клеток.

В своих экспериментах китайские ученые обнаружили в структуре коронавируса субъединицу, которая имеет способность присоединяться к холестерину. Когда тот естественным образом мигрирует к своему рецептору, он также переносит коронавирус на поверхность клетки.

Это "увеличивает захват вируса", а рецептор холестерина "облегчает проникновение SARS-CoV-2 в клетки", заявили китайские исследователи.

По их мнению, блокируя и нейтрализуя рецептор SR-B1, можно подавить инфекцию – данный метод может стать потенциальным способом лечения в будущем. Наибольшую пользу он принесет людям с сердечными заболеваниями и диабетом, а также с ожирением, заявили китайские ученые.

Вирус связывается с холестерином и прикрепляется к его рецептору SR-B1 dailymail.co.uk

Коронавирус может использовать молекулы холестерина как такси dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже в том случае, если пациент не страдает от диабета или ожирения.

Такие результаты показало исследование, проведенное медиками Хуачжунского университета науки и технологий (Китай). Ученые выяснили, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови – около 7 миллимоль на литр – умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.