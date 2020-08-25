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Ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,7 т.
Ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом.

Исследователи из Гонконгского университета (Китай) заявили, что 33-летний местный житель стал первым подтвержденным пациентом, который заразился коронавирусом во второй раз.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Clinical Infectious Diseases. Заболевание у мужчины обнаружили спустя 4,5 месяца после первого случая заражения.

Пациент был госпитализирован 29 марта, когда у него появились первые легкие симптомы и врачи поставили диагноз COVID-19. Но они вскоре исчезли и он был выписан 14 апреля.

Повторное инфицирование произошло после того, как мужчина вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. Положительный тест на коронавирус он получил 15 августа и был госпитализирован, но по-прежнему без симптомов.

Исследователи сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция, похоже, немного отличается от исходного штамма вируса. Ученые заявили, что это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции.

Открытие предполагает, что некоторые пациенты, выздоравливающие от COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который защищает от повторного заражения ненадолго.

Микробиолог Брендан Рен, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины в Великобритании, назвал повторное заражение "редким примером".

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным об участии своих граждан в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

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Коронавирус
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