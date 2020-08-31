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Ученые подтвердили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
7,6 т.
Коронавирус может распространяться через канализацию

Коронавирус может распространяться через канализацию. Коллаж

Китайские исследователи подтвердили, что коронавирусная инфекция может распространяться через канализационные трубы.

Такую версию ученые выдвигали еще в феврале, пишет Bloomberg. Причиной исследования стало выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.

Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, может ли вирус по трубам распространяться в воздухе через мелкие частицы, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, что подтвердило теорию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач Евгений Комаровский заявил, что коронавирус не переносится через исправные канализационные трубы. Однако с испорченными нужно быть осторожнее и соблюдать профилактические меры.

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КитайКоронавирус
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