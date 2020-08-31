Ученые подтвердили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

Китайские исследователи подтвердили, что коронавирусная инфекция может распространяться через канализационные трубы.

Такую версию ученые выдвигали еще в феврале, пишет Bloomberg. Причиной исследования стало выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.

Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, может ли вирус по трубам распространяться в воздухе через мелкие частицы, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, что подтвердило теорию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач Евгений Комаровский заявил, что коронавирус не переносится через исправные канализационные трубы. Однако с испорченными нужно быть осторожнее и соблюдать профилактические меры.

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