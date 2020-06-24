Ученые озвучили новое условие для коллективного иммунитета против COVID-19

Ученые установили, что для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 достаточно 43% переболевшего населения, а не 60%, как считалось ранее.

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Исследование, проведенное математиками из Ноттингемского и Стокгольмского университетов, опубликовано на портале Science. В нем они по-новому подошли к созданию модели для вычисления коллективного иммунитета и установили, что он может быть достигнут при меньшем количестве зараженных, чем считалось ранее.

К классической модели расчета они добавили две дополнительных категории: возраст (поделив модель на шесть возрастных групп) и социальную активность (поделив на три группы: 50% со средней активностью, 25% с низкой и 25% с высокой). Им удалось выяснить, что формирование коллективного иммунитета гораздо сильнее взаимосвязано именно с соцактивностью, чем с возрастом.

Коллективный иммунитет от COVID-19 Explainer

От этих факторов зависит не только уровень иммунности у слоев населения, но и среднее количество людей, которых способен заразить 1 больной. Именно этот показатель используют для вычисления процента необходимых заразившихся при расчете коллективного иммунитета. В классической модели этот показатель был усредненным, а в новой он рассчитывается отдельно по каждой группе.

Согласно новым подсчетам, для создания коллективного иммунитета достаточно 43% переболевшего населения, тогда как ранее говорилось о 60%. При этом ученые отметили, что стоит воспринимать их модель только как иллюстрацию, но не как точную цифру.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец мая 2020 года, коллективный иммунитет от COVID-19 сформирован менее чем у пятой части населения Украины.