Ученые опровергли заблуждения о последствиях коронавируса

Карина Бондаренко Общество 03:40, 17.12.2020

Ученые из университета Тель-Авива (Израиль) выяснили, что полная потеря слуха не является последствием коронавируса.

Опровержение популярного заблуждения опубликовали на EurekAlert. В ходе исследования специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19.

Также в исследовании принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.

Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество участников, и результат оказался тем же.

"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", – заключили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бессимптомное течение коронавирусной инфекции может вызвать ряд опасных осложнений. Об этом заявила главный врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Что будет с пенсиями, коммуналкой и зарплатами из-за нового бюджета Украины: главные решения

Украина взяла первое "золото" на Кубке мира по борьбе

"Дизель Шоу" высмеяли Пушкина и Шевченко и разочаровали фанатов. Видео

Украина может потерять $1 триллион: Дыхне раскрыл подводные камни первого аудита страны

Зеленский второй год подряд "забыл" о годовщине создания ПЦУ