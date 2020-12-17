Ученые опровергли заблуждения о последствиях коронавируса

Ученые из университета Тель-Авива (Израиль) выяснили, что полная потеря слуха не является последствием коронавируса.

Опровержение популярного заблуждения опубликовали на EurekAlert. В ходе исследования специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19.

Также в исследовании принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.

Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество участников, и результат оказался тем же.

"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", – заключили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бессимптомное течение коронавирусной инфекции может вызвать ряд опасных осложнений. Об этом заявила главный врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.