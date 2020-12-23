Ученые определили новый признак скорой смерти

Ученые определили, что разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке, может указывать на высокий риск инсульта, сердечного приступа и свидетельствовать скорой смерти.

В ходе исследования специалисты провели метаанализ 24 различных исследований, в которых приняли участие около 54 тысяч человек из Европы, США, Африки и Азии, пишет Hypertension.

Ученые изучили информацию о разнице артериального давления между левой и правой рукой и отслеживали число смертей, сердечных приступов и инсультов, которые произошли в течение десяти лет.

Как выяснилось, значительная разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий, что может повлиять на кровоток. Оказалось, что каждый дополнительный миллиметр ртутного столба разницы увеличивал риск стенокардии, инфаркта или инсульта на один процент в течение 10 следующих лет. При этом 10 миллиметров ртутного столба разницы является верхним пределом нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, большой "пивной" живот назвали возможным признаком скорой смерти, даже если остальная часть тела не отличается полнотой.