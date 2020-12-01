Ученые объяснили, почему женщины переносят коронавирус легче мужчин

Тяжелые симптомы коронавируса и смертность от заболевания чаще встречается у мужчин. Это свидетельствует о том, что половые стероиды могут играть защитную роль.

Об этом говорится в результатах американского исследования, опубликованных в журнале CellPress. В ходе испытаний у инфицированных легкой формой COVID-19 мышей смертность составляла 90% у особей мужского пола и всего 20% – женского.

При более тяжелой форме коронавирусной инфекции все самцы погибли в течение пяти дней, когда как 50% самок выжили.

Ученые установили, что женские репродуктивные стероиды, эстрогены и прогестерон и его метаболит аллопрегнанолон – противовоспалительные. Они стимулируют выработку антител и способствуют восстановлению дыхательных эпителиальных клеток, и, вероятно, могут защищать от симптомов COVID-19.

Интересно, что во время менопаузы женщины имеют больший риск развития заболеваний. Таким образом, мужчины и женщины старшего возраста, как правило, менее защищены эстрогенами.

В исследовании говорится, что у женщин более быстрое восстановление легочной ткани может уменьшить восприимчивость к вторичной бактериальной инфекции, которая является основной причиной смертности после заражения вирусом гриппа.

"Этот результат подтверждается исследованиями, которые показывают, что после заражения вирусом гриппа А гистологическая плотность легочного воспаления уменьшалась во время беременности. Таким образом, связанная с беременностью легочная физиология может защитить женщин во время тяжелого гриппа", – отметили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фармацевтическая компания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы болезни вообще 100%.