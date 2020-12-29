Ученые нашли возможное лекарство для победы над смертельно опасными инфекциями
Ученые американского Вистаровского института открыли класс соединений, сочетающих в себе свойства антибиотиков и иммуномодуляторов, – они способны помочь человеку избежать смертельно опасных инфекций.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Выявленные соединения могут дать быстрый иммунный ответ против микробов, обладающих устойчивостью к лекарствам.
Результаты компьютерного моделирования показали, что обнаруженные вещества не только замедляют синтез изопреноидов – молекул, необходимых для выживания патогенных бактерий, но и имеют уникальную способность проникать через бактериальную стенку.
То есть они могут стимулировать иммунную систему – это делает их более эффективными препаратами, чем многие антибиотики.
Немаловажным фактом является и то, что все протестированные соединения не были токсичными для человека.
Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни – пение. Это занятие помогает снизить давление и укрепить здоровье мозга, заявили специалисты из Йельского и Гарвардского университетов (США).
Также, по данным исследователей, пение снижает риск деменции и помогает бороться с депрессией.