Ученые нашли возможное лекарство для победы над смертельно опасными инфекциями

Ученые американского Вистаровского института открыли класс соединений, сочетающих в себе свойства антибиотиков и иммуномодуляторов, – они способны помочь человеку избежать смертельно опасных инфекций.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Выявленные соединения могут дать быстрый иммунный ответ против микробов, обладающих устойчивостью к лекарствам.

Результаты компьютерного моделирования показали, что обнаруженные вещества не только замедляют синтез изопреноидов – молекул, необходимых для выживания патогенных бактерий, но и имеют уникальную способность проникать через бактериальную стенку.

То есть они могут стимулировать иммунную систему – это делает их более эффективными препаратами, чем многие антибиотики.

Немаловажным фактом является и то, что все протестированные соединения не были токсичными для человека.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни – пение. Это занятие помогает снизить давление и укрепить здоровье мозга, заявили специалисты из Йельского и Гарвардского университетов (США).

Также, по данным исследователей, пение снижает риск деменции и помогает бороться с депрессией.