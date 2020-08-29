Ученые обнаружили витамин, который может облегчить COVID-19

Карина Бондаренко Общество 04:20, 29.08.2020

Индийские ученые обнаружили, что витамин В12 приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения коронавирусной болезни у пациентов.

С помощью компьютерного моделирования исследователи показали, что В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена, пишут "Известия".

Авторы работы заявили, что учитывая чрезвычайность пандемической ситуации и тот факт, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) в свои текущие протоколы лечения пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции. 62-летний мужчина был госпитализирован в конце января.

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