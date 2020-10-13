Ученые обнаружили у черного перца способность подавлять коронавирус

Вещество пиперин, содержащееся в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

Об этом заявили исследователи из Индийского технологического института, сообщил ресурс Taylor & Francis Online.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав взаимодействие 30 специй с вирусом.

Методом компьютерного моделирования они выяснили, что все специи в той или иной степени связываются с белком S, который помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина, и главной протеазой, отвечающей за размножение вируса. При этом активнее всех вел себя именно пиперин – вещество, отвечающее за острый вкус и аромат черного перца.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что вирус COVID-19 имеет способность проникать в глаза и вызывать серьезные осложнения.