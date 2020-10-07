Ученые обнаружили "сверхобитаемую" планету

Вашингтонский университет под руководством ученого Дирка Шульце-Макуха провел поиски во Вселенной планет, которые были бы похожи на Землю либо вовсе были бы идеальны для жизни людей.

Потенциально "сверхобитаемые" планеты, как их назвали исследователи, могли быть заметно больше, немного теплее и, возможно, "влажнее" Земли, пишет Astrobiology.

Среди 24 объектов, отобранных авторами исследования, ни один полностью не соответствовал всем критериям "сверхобитаемости". Однако одна планета, по словам ученых, обладает четырьмя "критическими характеристиками", что делает ее, возможно, более комфортной для жизни, чем Земля.

Отмечается, чтобы жизнь могла зародиться, планета не должна быть слишком старой, иначе она исчерпает свое геотермальное тепло и не будет иметь защитных магнитных полей. Например, Земле около 4,5 миллиарда лет, но исследователи утверждают, что оптимальным местом для жизни является планета, возраст которой составляет от пяти до восьми миллиардов лет.

Кроме того, размер и масса тоже имеют значение. Более крупная, чем Земля, планета, будет дольше сохранять геотермальное тепло, а ее гравитация сможет удерживать достаточно густую атмосферу. По расчетам исследователей, средняя температура примерно на пять градусов Цельсия выше земной вкупе с более высокой влажностью наиболее предпочтительна для зарождения жизни.

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