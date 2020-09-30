Ученые обнаружили опасность татуировок

Ученые из Южного методистского университета выяснили, что татуировки нарушают механизмы терморегуляции организма человека. Это может привести к определенным заболеваниям.

Исследователи изучили добровольцев с татуировками на верхней или нижней части рук размером не менее пяти квадратных сантиметров, сообщает Journal of Applied Physiology.

Чтобы стимулировать потоотделение, добровольцы носили специальный костюм, в котором циркулировала горячая вода с температурой выше 49 градусов в течение 30 минут.

Эксперимент показал, что железы под татуировкой и чистой кожей реагировали на изменение температуры, однако на участках с тату выделялось значительно меньше пота. Кроме того, татуированная кожа выделяла более соленый пот.

Ученые считают, что нарушение терморегуляции организма может привести к определенным заболеваниям.

"Эти данные предполагают, что татуировка функционально повреждает механизмы секреции, влияя на рефлекторную способность железы вырабатывать пот, но, по-видимому, не влияет на передачу нейронных сигналов, запускающих потоотделение. Снижение потоотделения может повлиять на рассеивание тепла, особенно когда татуировка покрывает более высокий процент площади поверхности тела, и может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом татуировки", – считают эксперты.

В то же время, по мнению ученых, людям с небольшими татуировками переживать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модель из польского города Вроцлава Александра Садовская покрыла татуировками глаза, но из-за неудачной процедуры ослепла на один глаз.