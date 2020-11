Ученые обнаружили новую болезнь, которая убивает только мужчин

Исследователи из Национального института здоровья в США обнаружили новое заболевание, которое поражает только мужчин.

В 40% случаев оно приводит к летальному исходу, говорится в журнале The New England Journal of Medicine. Заболевание получило название "синдром VEXAS".

Во время исследований ученые обнаружили у 25 мужчин соматические мутации более 50% гемопоэтических стволовых клеток. Они вызывают образование тромбов, кожное и легочное воспаление, а также лихорадку.

Мутация возникает в X-хромосоме, поэтому наличие двух X-хромосом у женщин, возможно, позволяет защититься от заболевания, считают исследователи.

