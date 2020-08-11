Ученые обнаружили неожиданное средство от COVID-19

Исследователи из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании утверждают, что жидкость для полоскания рта с йодом может уничтожить коронавирус и предотвратить COVID-19 или уменьшить его симптомы, если кто-то уже заболел.

Как сообщает Daily Mail, ученые утверждают, что определенные типы жидкости для полоскания рта могут обладать "значительной вирулицидной активностью".

Протестировав небольшую группу пациентов с COVID-19, они обнаружили, что использование жидкости для полоскания рта снизило количество вирусов в их слюне, что облегчило симптомы и ускорило выздоровление.

Так как в исследовании приняли участи всего лишь 4 человека, ученые призвали провести более масштабное исследование, чтобы проверить их теорию. Они утверждают, что действенной является одна марка, содержащая йод, – это Бетадин.

Исследователи утверждают, что он будет показан в первую очередь симптоматическим пациентам, особенно в течение первой недели после появления симптомов, когда вирусные заряды в слюне наиболее высоки.

"Бессимптомные пациенты обычно имеют низкую вирусную нагрузку, но те, у кого в конечном итоге развиваются симптомы, имеют значительно большую вирусную нагрузку даже во время пресимптомной фазы; соответственно, применение PVP-I для населения в целом можно рассматривать как дополнительную профилактическую меру", – отметили ученые.

"Испанское исследование показало, что вирусная нагрузка коронавируса в слюне каждого из пациентов упала после того, как им дали жидкость для полоскания рта", – подчеркнуло издание.

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