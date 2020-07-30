Ученые обеспокоены мутацией коронавируса: адаптировался и стал более заразным

Ученые Гонконга обеспокоены изменениями, происходящими с новым коронавирусом COVID-19.

Специалисты считают, что он научился лучше адаптироваться к организму человека и стал более заразным, пишет ТАСС.

К такому выводу ученые пришли, сравнив штаммы, полученные от более 20 пациентов в ходе третьей волны коронавируса в Гонконге. В ходе работы они выявили генетическую идентичность штаммов с "импортируемыми" из-за рубежа образцами инфекции.

"Коронавирус продолжал мутировать во время первой и второй волн, когда мы проводили аналогичные исследования. Это доказывает то, что либо вирус адаптировался к человеческому организму и прекратил мутации, либо все инфицированные заразились в одном месте за короткий промежуток времени", – отметил доцент Гилман Сиу из местного Политеха.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые выяснили, что вирус, похожий на SARS-CoV-2, мог быть найден еще в 2012 году: им могли заразится шесть шахтеров, трое из которых умерли.