Ученые назвали животных, которые наиболее подвержены COVID-19

Наибольшую вероятность заразиться коронавирусом (COVID-19) cреди животных имеют хорьки. В меньшей мере инфекции также подвержены кошки, циветты и собаки.

К такому выводу пришли исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне, сообщается в журнале PLOS Computational Biology. Специалисты также выяснили, что утки, крысы, мыши, свиньи и куры имеют низкую восприимчивость к инфекции или совсем не чувствительны к ней по сравнению с людьми.

Ученые отметили, что результаты исследования помогут предотвратить контакты с животными, которые наибольше восприимчивы к SARS-CoV-2.

"Наши результаты предлагают ключ к разгадке, почему норки, которые родственники хорьков, заражаются этой болезнью", – отметили авторы исследования и добавили, что занимаются попытками создать "фейковые АСЕ2", которые будут облеплять вирионы и делать их неспособными к проникновению в клетки.

Напомним: Всемирная организация здравоохранения обнародовала план по расследованию причин пандемии COVID-19. В частности, специалисты изучат заболеваемость среди животных, в том числе и норок. Миссия ВОЗ будет исследовать диких и разводимых животных, продаваемых на рынке, в том числе лисиц, енотов и пятнистых оленей.

Как сообщал OBOZREVATEL, у норок в Дании обнаружен мутировавший коронавирус, из-за чего правительство приняло решение уничтожить 15-17 миллионов зверьков.