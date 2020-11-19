Ученые назвали возможный способ на 70% снизить риск заражения коронавирусом

Британские ученые обнаружили способ снизить вероятность заражения коронавирусом на 70% – это тщательное проветривание.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании. Исследователи из Университета Лидса заявили, что хорошая вентиляция резко снижает вероятность заражения.

Ученые посоветовали регулярно открывать окна на 10-15 минут на протяжении всего дня и обеспечить постоянный доступ небольшого количества свежего воздуха в помещение.

При этом вентиляция должна быть качественной, поскольку плохое проветривание повышает риск заразиться. Воздух должен обязательно поступать с улицы, а не просто циркулировать внутри здания, сказали исследователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что дети, контактирующие с зараженными коронавирусом родителями, якобы способны приобрести иммунитет к нему, не испытывая тяжелых симптомов инфекции. К такому выводу пришли австралийские ученые. По их мнению, советы врачей по предотвращению контактов с родственниками, которые болеют COVID-19, не всегда справедливы.