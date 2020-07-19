Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса

Кирилл Лютый Общество 23:37, 19.07.2020

Сыпь в ротовой полости (энантема) может быть самым первым симптомом коронавируса нового типа.

К такому выводу пришли ученые из Испании, которые опубликовали результаты исследований в научном журнале JAMA Dermatology.

Как сказано в материале, сильная сыпь на слизистой оболочке рта была обнаружена примерно у 29% инфицированных COVID-19 пациентов, которые принимали участие в эксперименте. При этом сыпь появлялась у них примерно на два дня раньше всех остальных клинических симптомов заболевания.

При этом окончательный вердикт относительно этого симптома ученые пока не готовы озвучить, необходимы более детальные исследования.

Также они указали на сложности с осмотром ротовой полости вероятных больных COVID-19, поскольку это рисковано с точки зрения техники безопасности.

Как писал OBOZREVATEL, коронавирус представлен в шести различных формах, и у каждой есть своя группа симптомов.

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