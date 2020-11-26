Ученые назвали предположительный рост библейского Голиафа

Таша Адамович Общество 03:00, 26.11.2020

Филистимлянин Голиаф, убитый Давидом в библейской битве, был не намного выше профессионального баскетболиста.

Такое мнение высказали археологи, пишет DailyStar. При этом Книга Самуила из Свитков Мертвого моря называет Голиафа огромным воином, потерпевшим поражение от 3-метрового царя Давида.

Археологические находки утверждают, что рост Голиафа на самом деле был около 7 футов 10 дюймов (ок. 2,38 м), говорится в публикации. Это точно не великанский рост, хотя в те времена люди были ниже, и на общем фоне он действительно мог казаться очень высоким.

Для сравнения издание приводит рост самых высоких игроков НБА всех времен. Манут Бол и Георге Мурешан были ростом 7 футов 7 дюймов (ок. 2,31 м). А самый высокий человек в истории человечества Роберт Уодлоу имел рост 8 футов 11 дюймов (2,72 м).

Голиаф в книге описывается как гигант ростом "четыре локтя и пядь". При этом точный рост сложно определить из-за того, что значение этих мер длины отличалось в разных регионах.

В минувшем году в Телль-эс-Сафи (Израиль) археологи раскопали ворота в родной город Голиафа Геф. Выяснилось, что стены находились на расстоянии 2,38 м друг от друга – это 7 футов и 10 дюймов (современный эквивалент 4 локтей и пяди).

По словам археолога Джеффри Чедвика из Университета Бригама Янга в Юте (США), данная система измерения может быть наиболее близка к тому, чтобы указать верный рост Голиафа.

Он считает, что авторы Ветхого Завета хотели продемонстрировать размер и мощь воина, сравнив его рост с воротами Гефа, указать на то, что он был таким же большим и сильным, как стены его родного города.

По мнению других экспертов, теория Чедвика интересна, но нужно провести дополнительные исследования, чтобы "выйти за рамки интригующей идеи". Как минимум, необходимо установить, что "четыре локтя и пядь" было обычным выражением, означающим в то время "большой и сильный".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что физики Лейденского университета (Нидерланды) нашли способ определить точную скорость расширения Вселенной – это нужно для разрешения противоречий между двумя методами, давшими ранее разные результаты. Для того чтобы измерить скорость, исследователи использовали явление, которое называют гравитационным линзированием.

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