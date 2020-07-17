Ученые назвали опасный признак тяжелой формы коронавируса

Карина Бондаренко Общество 05:37, 17.07.2020

У пациентов с тяжелой формой коронавируса проявляется нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.

Об этом пришли к вводу французские ученые, проанализировав биоматериалы 50 больных COVID-19, заболевание которых сопровождалось симптомами от легкого кашля до дыхательной недостаточности. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Также все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ученые считают, что выработка этого типа белка играет определяющую роль в выздоровлении больных.

Как писал OBOZREVATEL ранее, еще одним симптомом коронавируса (COVID-19) может быть сыпь на внутренней стороне рта (энантема).

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