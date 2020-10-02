Ученые назвали место с высоким риском заражения COVID-19

Взвешенные в воздухе в виде аэрозоля капельки вирусов могут сохраняться в плохо вентилируемой кабине лифта до 30 минут, что резко повышает риск заражения COVID-19.

Об этом написало издание DerStandard со ссылкой на исследование голландских ученых. Они дали рекомендации, как минимизировать угрозу здоровью.

При громком разговоре и кашле инфицированные люди могут быстро выбросить в воздух миллиарды частичек вируса COVID-19 – либо в виде крупных капель, либо в виде аэрозолей, то есть крошечных капелек, которые не опускаются на землю быстро и дольше остаются в воздухе.

Исследователи изучали, как долго такие аэрозоли сохраняются в обычных кабинах лифта. Во время испытаний капли реалистично распыляли с помощью насадки, а двери лифта были открыты до 20 процентов времени.

При проверке с помощью лазерного света исследователи обнаружили, что требуется около четверти часа, прежде чем количество аэрозолей упадет в 100 раз. Таким образом, пользователи лифтов могут вдохнуть от нескольких десятков до нескольких тысяч частиц коронавируса в минуту в кабине среднего размера после того, как инфицированный человек заговорил или кашлянул там за несколько минут до этого.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Indoor Air", потенциально инфекционные капли могут находиться в воздухе кабины до 30 минут.

Даже если вы не знаете, какова самая низкая инфекционная доза для заражения COVID-19 через воздух, исследователи советуют в любом случае использовать защиту для рта и носа при пользовании лифтом. Также они рекомендуют не разговаривать в кабине.

Операторы лифтов, с другой стороны, должны запрограммировать функцию автоматического открывания дверей, чтобы они не закрывались, когда подъемником не пользуются. Это сокращает срок жизни инфекционного аэрозоля до двух-четырех минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, где риск заражения коронавирусом самый большой, и напомнили, как его избежать.