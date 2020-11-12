Ученые назвали COVID-19 "синдемией": что означает термин

Главный редактор научного журнала The Lancet Ричард Хортон утверждает, что коронавирусную болезнь COVID-19 нужно рассматривать не как пандемию, а как "синдемию".

Как пишет BBC, термин "синдемия" объединяет в себе слова "синергия" и "пандемия".

"По сути, это означает, что такие заболевания, как COVID-19, не следует рассматривать отдельно. В конце концов, история этой пандемии не так проста. С одной стороны, есть SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). С другой – ряд хронических болезней. И эти два элемента взаимодействуют в контексте глубокого социального неравенства", – говорится в публикации.

"Синдемия" – термин не новый. Его в 1990-х годах предложил американский антрополог Меррил Зингер для объяснения совокупности эпидемий – это когда "две или более болезни взаимодействуют таким образом, что наносят больший вред, чем простая сумма двух заболеваний".

Их распространению способствует бедность и антисанитария. А дискриминация и нищета препятствуют доступу к своевременной диагностике и качественному лечению. Поэтому роль социальных факторов не менее важна, чем роль биологических.

"Эти факторы делают население более уязвимым к болезни", – объяснил Зингер.

Концепция синдемии возникла, когда ученый и его коллеги исследовали употребление наркотиков в бедных общинах в США более 20 лет назад. Они обнаружили, что многие из тех, кто употреблял инъекционные наркотики, страдали от ряда других заболеваний (туберкулеза и болезней, передающихся половым путем).

Исследователей заинтересовало, как они сосуществуют в организме. Оказалось, что в некоторых случаях эта комбинация усиливала вредный эффект.

"Мы видим, как COVID-19 взаимодействует со многими хроническими заболеваниями: диабетом, раком, сердечными и многими другими болезнями. Мы также видим непропорционально высокий уровень неблагоприятных последствий для бедных, малообеспеченных и этнических меньшинств", – подчеркнул Зингер.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество умерших от коронавирусной инфекции в Европе превысило 300 тысяч, и этот показатель будет увеличиваться с приближением зимы.