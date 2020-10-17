Ученые назвали болезнь, которая в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19

Британские медики в ходе нового исследования пришли к выводу, что одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом приводит к обострению патологических процессов, а это в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

Двойное инфицирование вызывает конкуренцию патогенов, что усиливает их вредное воздействие на организм, сообщает ресурс bioRxiv.

Впервые механизм одновременного инфицирования двумя вирусами был обнаружен в 1918 году во время вспышки "испанки". Тогда люди, болевшие гриппом типа А, заражались вторичной бактериальной пневмонией. Это приводило к тяжелым результатам.

Во время нынешней пандемии коронавируса также были зафиксированы случаи двойного заражения гриппом и SARS-Cov-2, которые привели к смерти пациентов.

"Последовательное заражение вирусом гриппа, а затем SARS-CoV-2 показало явные клинические симптомы, которые были гораздо хуже, чем если бы болезни протекали отдельно. Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей", – объяснил руководитель исследования профессор Джеймс Стюарт.

Он добавил, что среди инфицированных мышей зафиксировали более высокую смертность, чем среди грызунов, которым был введен только один вирус.

Как сообщил OBOZREVATEL, исследователи Вашингтонского университета заявили, что пандемия коронавируса подпитывается "идеальной" средой – распространению инфекции способствуют рост численности хронических заболеваний у людей и загрязнение воздуха на планете.