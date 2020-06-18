Ученые научились выявлять и предсказывать COVID-19 без тестов

Исследователи из Кливлендской клиники (США) научились предсказывать вероятность заражения коронавирусом и даже диагностировать его без проведения тестирования.

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О своих методиках они рассказали в предварительной публикации исследования, которую обнародовал журнал Chest.

Занимаясь изучением пандемии коронавируса, ученые проанализировали истории болезни около 12 тыс. людей с COVID-19. В итоге им удалось вывести закономерности эффективной защиты от опасного недуга.

Так, врачи пришли к выводу, что существует 16 лекарств и три комбинации медикаментов, которые могут демонстрировать положительный результат при лечении и профилактике коронавируса.

"Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19", – поделился руководитель исследования доктор Майкл Каттан.

Кроме того, выяснилось, что пациенты, которые получали пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа, имеют меньшие шансы заразиться коронавирусом, чем те, кто не был вакцинирован. Впрочем, эта закономерность еще требует детальной проверки.

"Наши выводы подтвердили несколько факторов риска, например, что пожилые мужчины более других социальных групп подвержены заболеванию коронавируса", – добавил доктор Каттан, рассказывая об итогах исследования.

Еще один успех проведенной работы – это создание онлайн-калькулятора, на котором можно просчитать вероятность заражения человека COVID-19.

Принцип его действия заключается в анализе данных о пациенте. Речь идет о параметрах возраста, пола, этнической принадлежности, наличии или отсутствие хронических болезней и регионе проживания.

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