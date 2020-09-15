Ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус

Карина Бондаренко Общество 08:40, 15.09.2020

Американские ученые обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке.

Об этом говорится в работе исследователей из Питсбурского университета, опубликованном в журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, использованное для создания препарата Ab8 против COVID-19. Он показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков.

Отмечается, что белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. Кроме того, его молекулы не связываются с клетками человека. Это позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин. Так, противоэпидемические ограничения ужесточили в Австрии, Великобритании и Израиле.

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