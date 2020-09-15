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Ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
4,4 т.
Ученые нашли вещество, нейтрализующее коронавирус

Американские ученые обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке.

Об этом говорится в работе исследователей из Питсбурского университета, опубликованном в журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, использованное для создания препарата Ab8 против COVID-19. Он показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков.

Отмечается, что белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. Кроме того, его молекулы не связываются с клетками человека. Это позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Из-за резкого роста количества больных коронавирусом в разных странах мира усилили карантин. Так, противоэпидемические ограничения ужесточили в Австрии, Великобритании и Израиле.

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