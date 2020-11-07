Ученые нашли связь между ростом человека и риском заболеть COVID-19

Ученые выяснили, что люди низкого роста подвергаются большему риску заразиться коронавирусом, чем высокие.

Научная работа, опубликованная в журнале Physics of Fluids, была проведена Сингапурским агентством науки, технологий и исследований, пишет Daily Mail. Ученые проверили траекторию полета слюны при кашле и чихании и оказалось, что капли слюны, а вместе с ней и коронавирус медленно опускаются в воздухе.

Как выяснилось, люди низкого роста подвергаются большему риску вдохнуть капли по сравнению с более высокими людьми. Участники исследования предложили подросткам, женщинам и людям ростом менее 165 см держаться на расстоянии более двух метров от других.

Исследователи также отметили, что особо внимательными к своему здоровью следует быть детям и подросткам, а также тем взрослым, чей рост не превышает 152 см. Им нужно находиться на расстоянии два метра от кашляющего и чихающего человека.

По словам специалистов, типичный кашель выделяет тысячи капель в широком диапазоне размеров. Более крупные падают быстрее, чем маленькие. Частицы и капли, образующиеся в результате кашля или чихания человека, обычно имеют размер от пяти до 500 микрон. В ходе исследования изучалось, как капли рассеиваются в воздухе в различных условиях на открытом воздухе.

При этом низкие показатели заболеваемости у детей специалисты объяснили отсутствием некоторых рецепторов, к которым и прикрепляется вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие исследователи оценили вероятность заражения COVID-19 во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, из-за хорошей вентиляции.