Ученые нашли средство, защищающее от заражения коронавирусом

Ученые из Вашингтонского университета создали соединения, которые защищают клетки человека от заражения коронавирусом.

Результаты нового научного исследования опубликовали в журнале Science, передает lenta.ru.

Эксперты использовали компьютерное моделирование, чтобы определить структуру молекул, способных блокировать работу коронавирусных S-белков – белков-"шипов". Они прикрепляются к клеточным рецепторам ACE2 и обеспечивают попадание вируса внутрь клетки.

В результате было получено около двух миллионов соединений-кандидатов, а 118 тысяч из них "с нуля" произвели в лаборатории и испытали на культуре клеток людей.

Один из белков – LCB1 – по своим защитным действиям оказался самым эффективным средством против патогена и в шесть раз превосходил наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2. При этом новые белковые молекулы были более стабильны, и их гораздо легче производить.

Способность искусственных белков связываться с белком-"шипом" коронавируса была проверена с помощью криоэлектронной микроскопии. Обе молекулы образовывали стабильные комплексы, что указывает на потенциальную применимость LCB1 в борьбе с COVID-19. Ученые начали испытания LCB1 на грызунах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые предположили, что национальные особенности питания влияют на смертность от коронавирусной инфекции. Названы "безопасные" продукты.