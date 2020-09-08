Ученые нашли средство, защищающее от коронавируса

Ученые Каролинского университета в Швеции нашли нейтрализующее антитело, способное блокировать проникновение коронавируса в клетки человека.

Эксперты считают, что его можно использовать в качестве защищающего от заражения вирусом средства, которое предотвращает тяжелое развитие COVID-19, сообщает lenta.ru со ссылкой на журнал Nature Communications.

В ходе исследования ученые ввели альпаке S-белок коронавируса. Спустя 60 дней в образцах крови животных наблюдался сильный иммунный ответ против S-белка. Затем эксперты выделили и клонировали нейтрализующие антитела, после чего определили их структуру для дальнейший оценки эффективности против SARS-CoV-2. Оказалось, что антитело Ty1 эффективно нейтрализует вирус, прикрепляясь к той части белка-"шипа", который связывается с рецептором ACE2.

Ученые приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1 на животной модели.

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