Ученые нашли способ измерить скорость расширения Вселенной

Физики Лейденского университета (Нидерланды) нашли способ определить точную скорость расширения Вселенной – это нужно для разрешения противоречий между двумя методами, давшими ранее разные результаты.

Несовпадение стало поводов для того, чтобы ученые заговорили о кризисе в космологии, говорится в пресс-релизе статьи на эту тему, опубликованной на Phys.org. Полностью ее текст доступен в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Для того чтобы измерить скорость Вселенной, исследователи использовали явление, которое называют гравитационным линзированием. Оно возникает, когда массивный объект – галактика, порождающая линзу – искривляет свет, идущий от более далекого объекта. Например, такого как квазар.

Иногда гравитационная линза оказывается смещенной от центра. В результате часть световых лучей будет идти дольше, чем другая – с разницей в дни, недели и месяцы. В этом случае квазар меняет яркость, и возникает двойное изображение: одна его часть выглядит более тусклой, другая – яркой.

Данную разницу во времени ученые решили использовать для определения расстояние до линзы и до самого квазара. Если сравнить результат с красным смещением (явление, при котором электромагнитное излучение увеличивает длину волны, – ред.), то можно получить независимую оценку постоянной Хаббла (обозначает среднюю скорость разлета в современную эпоху двух галактик, разделенных расстоянием в 1 мегапарсек, – ред.). Они изучили шесть квазаров и получили усредненное значение, равное примерно 73 км/сек на мегапарсек, но с высокой степенью погрешности.

Теперь ученые предложили провести наблюдение за тысячей двойных квазаров с помощью телескопа Обсерватории Веры Рубин, который начнет свою работу в 2021 году. Они разработали метод подсчета среднего эффекта, который позволит дать значение постоянной Хаббла с погрешностью всего 2%.

Согласно данным космической обсерватории Planck при измерении космического микроволнового фона (метод, позволяющий проследить за эволюцией Вселенной после Большого взрыва), значение постоянной Хаббла равнялось 67,31 км/сек на мегапарсек. Другие методы называют иное ее значение – от 73,3 до 76,5 км/сек на мегапарсек.

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