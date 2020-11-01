Ученые нашли новое свойство томатного сока

Марина Погорилко Общество 02:17, 1.11.2020

Регулярное присутствие томатного сока в рационе человека может снизить артериальное давление и сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли ученые Токийского медицинского и стоматологического университета, сообщает издание Rai Al Youm. Исследование было опубликовано в журнале "Food Science and Nutrition".

В нем приняли участие 184 мужчины и 297 женщин, которые в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты исследования показали значительное снижение кровяного давления у 94 испытуемых с гипертонией, а также сокращение липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина") у 125 добровольцев.

Отмечается, что полученный эффект в равной степени наблюдался у мужчин и женщин, а также у представителей разных возрастных групп.

Ученые подчеркнули, что их исследование является первым, которое изучило влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили способность черного перца подавлять коронавирус. Они проанализировали взаимодействие 30 специй с вирусом.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Суд и Закон. Зачем Зеленский идет по пути Ельцина?

Включение Фокина и Кравчука в ТКГ назвали "лучшей технологией за 29 лет"

Усик победил Чисору и стал претендентом на чемпионский бой с Джошуа

В Украине резко подорожает хлеб и мука до конца года: озвучена цифра

Украинцев начнут штрафовать за нарушение карантина на месте: в Минздраве раскрыли детали