Ученые нашли источник таинственного сигнала из космоса

Источником таинственного радиосигнала из космоса оказался магнетар SGR 1935+2154.

Ученые выяснили, что небесное тело испускало не только рентгеновское излучение, но и радиоволны, сообщили на сайте Европейского космического агентства.

Сильный всплеск энергии, направленный от магнетара – нейтронной звезды с сильным магнитным полем – был зафиксирован космической обсерваторией Integral. Информация об этом была передана обсерваториям со всего мира. В частности, канадский радиотелескоп CHIME смог зафиксировать не только рентгеновское излучение, но и радиоволны, наблюдаемые в том же временном интервале.

После анализа ученые сделали вывод, что найденный шесть лет назад SGR 1935+2154 является источником как рентгеновского излучения, так и радиоволн.

"Мы никогда ранее не видели, чтобы магнетары испускали радиоволны", – заявил итальянский астрофизик Сандро Мерехетти .

По словам специалистов, нейтронные звезды играют ключевую роль в управлении целым рядом различных процессов во Вселенной. Мерехетти подчеркнул, что фиксация сигналов от магнетаров позволит выяснить происхождение этих загадочных объектов.

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