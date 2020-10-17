Ученые изобрели новый супербыстрый тест на коронавирус

Оксфордские ученые разработали чрезвычайно быстрый диагностический тест, который обнаруживает и идентифицирует вирусы менее чем за пять минут, в том числе коронавирус.

Метод позволяет с высокой точностью отличить SARS-CoV-2 от отрицательных клинических образцов, а также от других распространенных респираторных патогенов, таких как грипп, говорится на сайте университета.

Работая непосредственно с мазками из зева от пациентов с COVID-19, без необходимости выделения генома, очистки или амплификации вирусов, метод заключается в быстрой маркировке вирусных частиц в образце короткими флуоресцентными цепями ДНК. Затем используется микроскоп для получения изображений образца, каждое из которых содержит сотни флуоресцентно меченых вирусов.

Программное обеспечение быстро и автоматически определяет вирус, присутствующий в образце. Этот подход основан на том факте, что разные типы вирусов имеют различия в их флуоресцентной маркировке из-за разного химического состава их поверхности, размера и формы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, британские медики в ходе нового исследования пришли к выводу, что одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом приводит к обострению патологических процессов, а это в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.