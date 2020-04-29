Ученые изменили дату окончания пандемии коронавируса в Украине и мире

В Украине эпидемия коронавируса COVID-19 возможно закончится к 8 июня 2020 года.

Об этом говорят расчеты на портале Data-Driven Innovation Lab, где смоделирована ситуация с вирусом в мире и в каждой стране по отдельности.

В исследовании говорится, что Украины к 17 мая преодолеет 97% всех случаев заболевания, к 25 мая – 99%, а к 2 июля – 100%.

Эпидемия COVID-19 в Украине может закончиться 8 июня Data-Driven Innovation Lab

В мире, по предварительным прогнозам, окончание пандемии ожидается к 8 июля 2020 года. При этом 97% всех случаев заболевания произойдет 30 мая, 99% – 16 июня и 100% – 1 декабря.

Пандемия COVID-19 в мире может закончиться 8 июля Data-Driven Innovation Lab

Добавим, что прогноз ученых основывался на данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.

Отметим, что на сайте указано предупреждение, что все данные предоставлены лишь для образовательных и исследовательских целей и могут содержать ошибки. Данная модель не учитывает сложные, развивающиеся и разнородные реалии всех стран.

Напомним, ранее ученые называли другую дату окончания эпидемии в Украине и мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.