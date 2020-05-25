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25 мая • обновлено в 20:01
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Ученые дали важный совет, как уберечься от коронавируса

1.8т
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Частое мытье рук действительно помогает предотвратить заражение COVID-19.

Об этом заявили ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании, передает day.az.

Они провели исследование с участием 1633 людей, которых проверяли на наличие коронавируса, интересуясь, как часто они мыли руки в течение дня.

Выяснилось, что умеренное мытье рук с мылом (6-10 раз в день) связано с уменьшением риска заражения коронавирусной инфекцией на 36%.

В то же время дерматологи отметили, что антисептиками лучше не пользоваться чаще двух раз в день. Слишком частое их использование может пересушить кожу.

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Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что самым надежным способом защититься от коронавируса является мытье рук.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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