Ученые дали прогноз по COVID-19 в Украине на август: до 2,8 тысяч новых больных в сутки

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине во второй половине августа может колебаться от 1 200 до 2800 человек, все зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация.

По оптимистичному сценарию это может быть 1 200-2 200 новых больных, по пессимистичному – от 1 300 до 2 800. К такому выводу пришли ученые КПИ, сообщается на сайте Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

При этом они отмечают, что общее количество инфицированных в стране людей на конец августа – первую половину сентября может достичь 110-120 тысяч.

По данным ученых, в конце лета ситуация с распространением вируса в Украине приобретает нарастающий и затяжной характер.

Количество новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней (wdc.org.ua)

При этом показатель смертности является невысоким (2,5%) по сравнению с другими странами Европы. Это исследователи связывают с ростом количества ПЦР-тестирования, поскольку обнаруживается больше бессимптомных или легких случаев по сравнению с мартом-апрелем.

Количество регионов, которые не соответствуют карантинным нормам, продолжает расти. Здесь ученые заметили тенденцию продвижения из запада на восток.

"Такая тенденция распространения коронавируса может быть замедлена только методом возвращения к более жестким ограничениям, особенно в начале учебного года", – считают исследователи.

Количество тестирований на 100 тысяч населения (wdc.org.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 августа в Украине официально были подтверждены 92 820 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 464 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 2 089 человек (+21 за сутки), а 48 164 пациента (+342) полностью побороли болезнь.

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