Лучше сбрить! Ученые дали совет по поиску работы мужчинам с бородой

Мужчины, которые носят бороду, подрывают свои перспективы при поиске хорошей работы, считают ученые.

Согласно новому исследованию, соискатели, которые приходят на собеседование с бородой, могут показаться их потенциальным работодателям менее достойными кандидатами, поскольку, по популярному мнению, лишены теплоты и способности находить общий язык с коллегами, пишет Daily Mail.

Стоит заметить, что результаты исследования идут вразрез с модой, так как популярность растительности на лице резко выросла, не в последнюю очередь благодаря звездам шоу-бизнеса, таким как актер Том Харди. "Следуя трендам, бороду или усы сегодня имеет почти половина британских мужчин", – констатирует издание.

Ученые дали совет по поиску работы мужчинам с бородой pixabay.com

"Психологи из Колледжа Роллинс во Флориде, которые попросили более 1000 добровольцев дать оценку лицам десятков мужчин, отметили, что пока им непонятно, почему растительность на лице отталкивает потенциальных работодателей. Однако, по предварительным исследованиям, борода может заставить мужчину выглядеть более агрессивно", – говорится в статье.

Ученый Марк Фетчери в выпуске "The Journal of Social Psychology" отметил важность результатов этого исследования: "Наши открытия могут иметь значение для кандидатов на рабочие места, где восприятие их как тех, кто отличается меньшей человеческой теплотой, может снижать их привлекательность".

"То же исследование показало, что мужчин в галстуке или в очках воспринимают как тех, кто достигает больших успехов в работе", – делает вывод газета.

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