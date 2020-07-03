Учены создали робота, уничтожающего коронавирус

Ученые в Бахрейне тестируют робота, способного уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы в помещении.

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Воздействие на вирус происходит с помощью коротковолнового ультрафиолетового излучения, пишет Daily Mail. За 30 минут оно убивает до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается.

Отмечается, что люди не должны находиться в помещении в момент обработки, поскольку свет от устройства может повредить человеческие клетки.

Робот также разговаривает на 12 языках, измеряет температуру тела, реагирует на голосовые команды и использует технологию распознавания лиц.

"То, что ультрафиолетовый свет дезактивирует SARS-CoV-2, неудивительно", – сказал изданию профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер. Он отметил, что ультрафиолет эффективно борется с большинством вирусов и широко используется, например, для обеззараживания питьевой воды.

На данный момент робот проходит испытания в промышленных условиях, при этом два образца уже выпущены и работают в медучреждениях Бахрейна. Доктор Валид Аль-Манеа из министерства здравоохранения Бахрейна назвал эти машины "медицинской революцией", поскольку они могут оказывать помощь врачам и медсестрам.

Подобные устройства, которые используются для обработки поверхностей и также борются с вирусами и вредоносными микроорганизмами при помощи ультрафиолета, выпущены в США, Китае и Дании.

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