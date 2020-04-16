Пик смертности в Украине от коронавируса ориентировочно наступит с 3 по 8 мая.

В это время от COVID-19 будут умирать до 20 человек в день, заявила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины Виктория Задорожная в программе "Схемы".

По ее словам, предыдущий прогноз, согласно которому пик заболеваемости приходился на вторую декаду апреля, не оправдался благодаря введению противоэпидемических и профилактических мероприятий.

"Они, к счастью, применены вовремя в нашей стране. И сейчас мы видим, что интенсивность эпидемического процесса у нас гораздо ниже, чем в тех странах, где карантинные меры не применили своевременно: Италия, Испания, США и так далее", – сказала Задорожная.

От COVID-19 умирать до 20 человек в день

Теперь ученые считают, что пик заболеваемости может наступить в первых числах мая, но обусловливают свои прогнозы соблюдением условий карантина.

"Если будет сохраняться такая ситуация, как сейчас, меры карантина будут соблюдать и при этом Пасха и майские праздники не повлияют на нарушение карантина, то пик заболеваемости придется на 2 – 5 мая", – рассказала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине число больных COVID-19 уже достигло 4161, из них 116 – умерли.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!